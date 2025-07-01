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Тюменские спортсмены триумфально выступили на международном турнире в Южной Корее

Спорт, 17:34 29 июля 2025

пресс-службп почетного генерального консула Республики Корея в УФО | Фото: пресс-службп почетного генерального консула Республики Корея в УФО

Семь золотых, две серебряных и одна бронзовая медаль – с таким результатом завершился международный турнир по тхэквондо для сборной Тюменской области в южнокорейском Пхочхоне.

Команду региона представляли 10 участников от 14 до 17 лет, которые были отобраны на тюменских соревнованиях "Кубок посла Республики Корея" в феврале этого года, сообщает пресс-служба почетного генерального консула Республики Корея в УФО.

"Я поздравляю наших спортсменов с блестящим результатом! Ждем их возвращения домой! А пока у них насыщенная экскурсионная программа. К примеру, они посетят город Муджу, который считается мировым центром тхэквондо. Там дети встретятся с легендарными мастерами этого вида спорта", – сказал почетный генеральный консул Республики Корея в УФО Игорь Самкаев, профинансировавший поездку детей на данные соревнования.

Турнир собрал сильнейших тхэквондистов из Южной Кореи, США, Казахстана, Мексики, Монголии и других стран. "Я рад, что на турнир приехали тюменцы. Они сильные и техничные", - отметил президент Федерации тхэквондо, города Пхочхон (Республика Корея) Лим Ёнсон. - Этих ребят я видел в феврале на турнире в Тюмени. И вот теперь они здесь в Корее не оставляют шансов на победу соперникам".

Любопытный факт: несколько соперников отказывались от поединков, понимая, с каким серьёзным противником им предстоит сразиться. Особой грозой для них стал 14-летний Константин Грушковский, воспитанник спортивной школы "Тура", занимается тхэквондо на протяжении 10 лет. В свои 14 его рост уже почти два метра. При виде такого богатыря некоторые буквально теряли дар речи.

Сборная региона, по словам президента Союза тхэквондо Тюменской области Алексея Тена, доказала, что тюменская школа достойна мирового уровня.

"Наши спортсмены приехали в Республику Корея не просто за медалями. Они привезли в "страну утренней свежести" наш характер, а увезут домой - бесценный опыт", - отметил он.

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# тхэквондо

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