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На Кубок полпреда президента в УФО поступило 300 заявок от защитников Отечества

Спорт, 19:25 06 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 300 заявок от Защитников Отечества и их семей поступило для участия в Кубке полпреда президента России в Уральском федеральном округе. Одна из них – от жителя Тюменской области Дениса Черкасова. На Кубке он поучаствует в соревнованиях по армрестлингу, плаванию и спортивному метанию ножа.

Как рассказал в своем Telegram-канале полпред Артем Жога, на СВО Денис Черкасов служил снайпером в отдельной танковой бригаде. Потеряв руку, он прошёл реабилитацию и вернулся к активному образу жизни.

Кубок полномочного представителя президента России в УФО для Защитников Отечества пройдет с 26 по 31 августа в Тюмени. "Очень рад, что на нашу инициативу откликнулось так много ветеранов спецоперации и членов их семей. Каждый из них - настоящий герой, который доказал свою силу духа не только на фронте, но и в мирной жизни", - сообщил Артём Жога, и поделился с подписчиками некоторыми историями участников Кубка.

На старт выйдет семья Частухиных из Екатеринбурга, ее глава - Дмитрий служил в артиллерийской разведке. После ранения ему помогла восстановиться супруга Любовь, которая впоследствии стала помогать и другим бойцам, устроившись в фонд "Защитники Отечества". У них двое замечательных детей. Свою сплоченность Частухины покажут на семейных стратах.

Владимир Забегаев из Челябинской области активен не только в спорте, но и в общественной жизни. Он защищал Донбасс с 2015 года, не раз доказывал своё мужество. Сейчас работает заместителем председателя организации "Ветераны СВО Челябинской области". На Кубке будет состязаться в волейболе сидя, пулевой стрельбе и стрельбе из лука.

"Не могу не упомянуть Сергея Гросса из Салехарда - многодетного отца, который отправился на передовую вслед за сыном. Получив ранение, Сергей двое суток выбирался к своим. Не сомневаюсь, что свою силу воли он также покажет и на соревнованиях, - отметил полпред. - Это только малая часть тех, кто приедет в Тюмень в конце августа. Я горжусь каждым из участников Кубка и желаю им только Победы".

Весной 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе прошел Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта для ветеранов СВО. Соревнования имели положительный отклик – как среди участников, так и у зрителей. Было принято решение провести Кубок полномочного представителя по летним видам спорта в Тюмени.

Планируется, что участники проявят себя в пауэрлифтинге, армрестлинге, шахматах, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, спортивном метании ножа, легкой атлетике, настольном теннисе, мини-футболе, волейболе сидя и плавании. Кроме того, в Кубке примут участие и семьи бойцов, запланированы "Семейные старты".

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# Артем Жога , кубок , соревнования , спортивные мероприятия , Уральский федеральный округ , фонд Защитники Отечества

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