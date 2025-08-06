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В Тюмени ликвидировали пожар в квартире дома на улице Широтной

Происшествия, 14:37 06 августа 2025

пресс-служба МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области

Пожар в квартире на втором этаже дома № 27 по улице Широтной ликвидировали тюменские огнеборцы. Сообщение о происшествии поступило в полдень 6 августа.

На месте вызова работали 20 сотрудников подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области, семь единиц техники. Из зоны воздействия опасных факторов пожара огнеборцы эвакуировали 10 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области, площадь ликвидированного пожара по предварительным данным составила 10 кв. м, причина происшествия устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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