В Тюмени ликвидировали пожар в квартире дома на улице Широтной
Пожар в квартире на втором этаже дома № 27 по улице Широтной ликвидировали тюменские огнеборцы. Сообщение о происшествии поступило в полдень 6 августа.
На месте вызова работали 20 сотрудников подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области, семь единиц техники. Из зоны воздействия опасных факторов пожара огнеборцы эвакуировали 10 человек.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области, площадь ликвидированного пожара по предварительным данным составила 10 кв. м, причина происшествия устанавливается.