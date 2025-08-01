На птицефабрике в Голышмановском округе произошел пожар

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Пожар произошел на территории птицефабрики в Голышмановском округе около 12 часов 23 августа. Возгорание зафиксировали в неэксплуатируемом здании курятника, пишет МЧС по Тюменской области.

В настоящее время пожар локализован на площадь 700 кв. м. Сведений о погибших и пострадавших нет.

На месте работают семь единиц техники и 14 человек от МЧС России и Противопожарной службы Тюменской области.