  • 26 августа 202526.08.2025вторник
  • USD80,6842
    EUR94,4622
  • В Тюмени 20..22 С 1 м/с ветер западный

Шесть человек спасли при пожаре в Тюмени

Происшествия, 20:50 26 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Шесть человек, включая одного ребенка спасли из задымленных помещений при пожаре в Тюмени 26 августа. Ещё восьмерых эвакуировали на свежий воздух.

Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на шестом этаже четвертого корпуса жилого дома №47 на ул. Червишевский тракт поступило в восьмом часу вечера.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, в тушении задействовали 21 человека, шесть единиц основной и специальной техники.

Пожар ликвидирован на площади 15 кв. м.

Причину возгорания устанавливают.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# МЧС России по Тюменской области , спасение на пожаре

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:50 26.08.2025Шесть человек спасли при пожаре в Тюмени
16:38 26.08.2025Тоболяка задержали за серию краж из магазина цифровой техники
12:25 26.08.2025Три пожара произошло в Тюменской области за минувшие сутки
11:19 26.08.2025Тюменка помогла мошенникам похитить около миллиона рублей у пенсионеров в Тобольске

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора