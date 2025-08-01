Шесть человек спасли при пожаре в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Шесть человек, включая одного ребенка спасли из задымленных помещений при пожаре в Тюмени 26 августа. Ещё восьмерых эвакуировали на свежий воздух.

Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на шестом этаже четвертого корпуса жилого дома №47 на ул. Червишевский тракт поступило в восьмом часу вечера.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, в тушении задействовали 21 человека, шесть единиц основной и специальной техники.

Пожар ликвидирован на площади 15 кв. м.

Причину возгорания устанавливают.