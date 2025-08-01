  • 28 августа 202528.08.2025четверг
  • USD80,4421
    EUR93,3428
  • В Тюмени 18..20 С 6 м/с ветер юго-западный

Женщина и ребёнок пострадали в ДТП в Тюменском районе

Происшествия, 12:47 28 августа 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Женщина и её 10-летний сын пострадали в ДТП в с. Яр Тюменского района 27 августа. Автомобили Skoda Rapid и Chevrolet Cruze столкнулись на ул. Источник.

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Chevrolet при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю Skoda, который ехал по главной дороге.

В результате аварии пострадали пассажиры Chevrolet. Ребёнок находился на заднем сиденье, пристегнутый ремнём безопасности, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 28.08.2025Женщина и ребёнок пострадали в ДТП в Тюменском районе
12:25 28.08.2025Пожилой водитель выпил медицинский спирт и пиво, а потом поехал "за котятами"
11:19 28.08.2025500 тюков сена сгорели из-за ночной грозы в Голышмановском округе
17:23 27.08.2025373 куста опийного мака вырастил житель Вагайского района на картофельном поле

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора