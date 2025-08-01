Женщина и ребёнок пострадали в ДТП в Тюменском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Женщина и её 10-летний сын пострадали в ДТП в с. Яр Тюменского района 27 августа. Автомобили Skoda Rapid и Chevrolet Cruze столкнулись на ул. Источник.

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Chevrolet при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю Skoda, который ехал по главной дороге.

В результате аварии пострадали пассажиры Chevrolet. Ребёнок находился на заднем сиденье, пристегнутый ремнём безопасности, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.