Тюменских производителей приглашают на закупочные сессии Х5 Group и "Магнита"

Экономика, 08:14 02 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Производителей продуктов Тюменской области приглашают на закупочные сессии Х5 Group и "Магнита". Представители ретейлеров расскажут о сотрудничестве, и о том, как зайти с продуктом в сеть, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Встречи пройдут с крупнейшими федеральными компаниями в Тюмени (ул. Советская, 61, 2 этаж, конференц-зал): 24 сентября в 10 час. – с Х5 Group: "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Чижик", 25 сентября в 10 час. — "Магнит".

Заявки на участие в сессии принимаются до 17 сентября. Для этого необходимо направить данные об участии (ФИО, должность, контакты) на почту yulia.lebedeva@smbunit.com

Узнать подробности можно у Юлии Лебедевой +7 904 385-22-53.

Поддержка предпринимателям оказывается в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

# национальный проект Эффективная и конкурентная экономика

