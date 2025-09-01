Александр Моор пожелал ученикам Физико-математической школы успехов

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с Днём знаний учеников и педагогов Физико-математической школы. В 2025 году она отмечает десятилетний юбилей.

С 2021 года наша ФМШ входит в пятерку лучших в стране по конкурентоспособности выпускников. Ее ученики стабильно в числе лучших на интеллектуальных соревнованиях. 48 ребят из школы стали победителями и призёрами международных олимпиад.

1 сентября на торжественной линейке в дружную семью Физико-математической школы приняли 101 ученика и пять педагогов.

“На старте учебного года желаю ребятам успехов, новых открытий и побед, а педагогам и родителям – благополучия, здоровья и радости от успехов детей!” – написал Александр Моор в своем Telegram-канале.