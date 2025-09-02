После аварии в Тюменском районе организовали проверку
Проверку по факту смертельного ДТП в Тюменском районе организовала прокуратура.
Трагедия произошла вечером 1 сентября на 2 км автодороги к кладбищу в районе пос. Богандинский. Водитель автомобиля Hyundai Matrix, не справившись с управлением, съехал с дороги и столкнулся с деревом.
В результате 52-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте. На место ДТП выезжал и.о. прокурора Тюменского района Роман Холманских.
“Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту”, - сообщили в надзорном органе.
При наличии оснований примут меры реагирования.