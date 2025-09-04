Родители тюменских школьников направили более 13 млн рублей на оплату школьного питания с кешбэком

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Родители тюменских школьников направили более 13 млн рублей на оплату школьного питания с кешбэком 5 % с 1 сентября. Возмещение затрат они получают, если используют систему быстрых платежей (СБП), сообщает региональный департамент информатизации.

Инструкция по получению кешбэка - здесь.

"Рекомендуем сохранить номер лицевого счета, чтобы в будущем быстрее производить оплату питания, даже если не будет возможности зайти в приложение или на сайт Электронной школы. В данный момент раздел "Питание" в Электронной школе работает в штатном режиме. Среднее количество посетителей раздела составляет семь тысяч человек в час", - отметили в ведомстве.