Контроль на дорогах Тюменской области усилят сотрудники Госавтоинспекции

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Контроль на дорогах региона усилят сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области 5 сентября и в выходные дни. Он проведут рейды "Нетрезвый водитель", сообщает региональная Госавтоинспекция.

Отметим, в сентябре автоинспекторы задержали 22 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

45-летний водитель на автомобиле KIA задержан в с. Княжево в Тюменском районе. Автомобилист пояснил, что накануне отмечал День знаний, а утром повез детей на школьную линейку. Дети перевозились без нарушений. Показания алкотестера у папы составили 0,45 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На мужчину составлен административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения, автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Автомобиль Toyota с пьяным водителем остановлен на 177-м км федеральной автодороги Курган – Тюмень. Водитель ехал на работу в состоянии сильного опьянения: показания алкотестера составили 1,51 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.