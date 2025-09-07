  • 7 сентября 20257.09.2025воскресенье
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер северный

Пожар на улице Осипенко в Тюмени тушили 27 спасателей

Происшествия, 15:32 07 сентября 2025

ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Семь единиц техники и 27 человек областного главка МЧС России участвовали в тушении пожара в административном здании по ул. Осипенко, 81 в Тюмени.

Сообщение о возгорании поступило в третьем часу дня 7 сентября.

﻿

Пожар ликвидирован на площади около 20 кв. м. Проводится проветривание помещений.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

﻿
