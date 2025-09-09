Дом с жилой площадью 6,7 тысячи "квадратов" сдал застройщик на Лесобазе в Тюмени

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

6 тыс. 787 кв. м составляет жилая площадь дома, который сдал застройщик в микрорайоне "Тура-2" Тюмени. В 18-этажном здании расположены 144 квартиры и помещения под коммерцию. "Завод ЖБИ-3" получил заключение о том, что объект соответствует заявленному проекту.

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, для обслуживания жильцов в доме есть два грузовых лифта, один из которых с режимом работы "перевозка пожарных подразделений". Входная группа облицована керамогранитной плиткой. А балконы обшили металлокассетами местного производителя "АРС-Пром".

В огражденном дворе есть зона для отдыха, детская и спортивная площадки.

Жилой дом застройщик сдал раньше планируемого срока.