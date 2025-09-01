  • 10 сентября 202510.09.2025среда
В Аромашевском округе горела зерносушилка

Происшествия, 15:15 10 сентября 2025

Возгорание на зерносушилке произошло в селе Аромашево на ул. Школьной 9 сентября около 22 часов. Огонь ликвидирован на площади девяти квадратных метров, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение технологического процесса.

В 11 часу поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в Тюменском округе в селе Мальково на ул. Лесной. Огонь ликвидирован на площади четырех квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

Всего за минувшие сутки зафиксировано три техногенных пожара, оказана помощь населению шесть раз, 10 раз региональное управление МЧС России привлекали на ликвидацию последствий ДТП.

