В Тюмени на “зебрах” с начала года пострадали 59 человек 

Происшествия, 16:59 11 сентября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

59 человек пострадали в дорожных авариях на пешеходных переходах в Тюмени с начала 2025 года. Один погиб, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В Госавтоинспекции выделили самые опасные "зебры" в Тюмени. Три из них расположены на ул. Широтной, у домов 29, 108 и 251, на ул. Игримской, 16, Мельникайте, 100, на ул. Гилевская роща 2/1.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области обеспечивают безопасность пешеходов на опасных пешеходных переходах, где уже случались ДТП.

Не все водители уступают дорогу пешеходам. За нарушение правил проезда пешеходных переходов инспекторы ДПС привлекают их к административной ответственности, убеждают различными способами: вручают листовки, демонстрируют фото с мест ДТП и даже "шоковое" видео.

"В этом году к административной ответственности за непредоставление преимущества на пешеходных переходах в Тюменской области привлечены почти полторы тысячи водителей, - сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - При этом штраф не есть цель, цель – безопасность человека, переходящего улицу по "зебре".


