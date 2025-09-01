Трое человек пострадали в дорожной аварии на улице Газовиков
Трое человек пострадали в дорожной аварии на регулируемом перекрестке улиц Муравленко и Газовиков в Тюмени 11 сентября.
Здесь, как сообщает региональная Госавтоинспекция, столкнулись Skoda и BMW.
По предварительным данным, 28-летний бесправник, управляя автомобилем Skoda, не выдержал безопасную дистанцию до другой иномарки.
“28-летний водитель Skoda находился за рулем в состоянии опьянения. Показания алкотестера составили 1.29 миллиграмма алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. На водителя составлен административный материал за пьяное вождение, езду без прав, автомобиль помещен на спецстоянку”, – добавили в ГАИ.
В результат пострадали водитель Skoda, 23-летний водитель и 19-летний пассажир BMW.
Обстоятельства ДТП выясняются.