Трое человек пострадали в дорожной аварии на улице Газовиков

Происшествия, 18:09 11 сентября 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трое человек пострадали в дорожной аварии на регулируемом перекрестке улиц Муравленко и Газовиков в Тюмени 11 сентября.

Здесь, как сообщает региональная Госавтоинспекция, столкнулись Skoda и BMW.

По предварительным данным, 28-летний бесправник, управляя автомобилем Skoda, не выдержал безопасную дистанцию до другой иномарки.

“28-летний водитель Skoda находился за рулем в состоянии опьянения. Показания алкотестера составили 1.29 миллиграмма алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. На водителя составлен административный материал за пьяное вождение, езду без прав, автомобиль помещен на спецстоянку”, – добавили в ГАИ.

В результат пострадали водитель Skoda, 23-летний водитель и 19-летний пассажир BMW.

Обстоятельства ДТП выясняются.

# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

