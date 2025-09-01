  • 14 сентября 202514.09.2025воскресенье
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 9..11 С 1 м/с ветер юго-западный

В Тюмени на складе магазина выгорело 150 квадратных метров

Происшествия, 09:14 14 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На площади 150 квадратных метров ликвидирован пожар на складе магазина "Светофор" в Тюмени, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Вызов на ул. Ветеранов труда поступил поступил в четвертом часу утра. На месте работали 36 человек и семь спецмашин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:14 14.09.2025В Тюмени на складе магазина выгорело 150 квадратных метров
20:13 13.09.202510 человек эвакуировали из пожара в Тюмени
17:54 13.09.2025Тюменцы с фальшивыми водительскими правами выявили сотрудники Госавтоинспекции
16:49 13.09.2025Тюменские спасатели эвакуировали из пожара пять человек

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора