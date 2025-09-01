  • 14 сентября 202514.09.2025воскресенье
Член "Боевого кадрового резерва" Анатолий Завьялов пришел на выборы вместе с семьей

Политика, 14:00 14 сентября 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Участник спецоперации, многодетный отец и член "Боевого кадрового резерва" Анатолий Завьялов проголосовал на участке № 2434 в деревне Чёрной Упоровского округа 14 сентября. С ним пришли супруга Дарья и дочка Катя.

Для семьи это не просто голосование, а осознанный шаг и важное событие.

"Я считаю, что это долг каждого - прийти проголосовать за наших представителей от народа, которые будут доносить далее наши желания. А также приучать детей реализовывать свои гражданские права", - подчеркнул Анатолий Завьялов.

