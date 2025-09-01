  • 14 сентября 202514.09.2025воскресенье
Участника Великой Отечественной войны со 101-летием поздравил губернатор Тюменской области

Губернатор, 14:22 14 сентября 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Участника Великой Отечественной войны Александра Ефимовича Дикарева со 101-летием поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона направил юбиляру поздравления со значимой датой, сообщает инфоцентр регионального правительства.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

"Ваша жизнь – это пример стойкости, самоотверженности и преданности своей стране. В числе добровольцев вы записались в ряды Красной Армии, когда Родина была в опасности. С достоинством и мужеством воевали в особой дивизии под Сталинградом, били врага под Курском, продолжили борьбу как истинный солдат своей страны в сражениях против милитаристской Японии. Ваш вклад в достижение Великой Победы и сохранение высших идеалов бесценен! И сегодня наши бойцы вдохновляются Вашим примером, продолжая служить Отечеству", - подчеркнул в поздравлении губернатор.

На видео — Александр Ефимович в коротком интервью, записанном ко дню рождения, поделился мудростью.

# Александр Моор , ветераны Великой Отечественной войны

