Участника Великой Отечественной войны со 101-летием поздравил губернатор Тюменской области
Участника Великой Отечественной войны Александра Ефимовича Дикарева со 101-летием поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона направил юбиляру поздравления со значимой датой, сообщает инфоцентр регионального правительства.
"Ваша жизнь – это пример стойкости, самоотверженности и преданности своей стране. В числе добровольцев вы записались в ряды Красной Армии, когда Родина была в опасности. С достоинством и мужеством воевали в особой дивизии под Сталинградом, били врага под Курском, продолжили борьбу как истинный солдат своей страны в сражениях против милитаристской Японии. Ваш вклад в достижение Великой Победы и сохранение высших идеалов бесценен! И сегодня наши бойцы вдохновляются Вашим примером, продолжая служить Отечеству", - подчеркнул в поздравлении губернатор.
На видео — Александр Ефимович в коротком интервью, записанном ко дню рождения, поделился мудростью.