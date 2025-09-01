Глава Омутинского округа и участник "Боевого кадрового резерва" посетили участок № 18
Глава Омутинского муниципального округа Олег Кузнецов и участник программы "Боевой кадровый резерв" Андрей Нагрелли посетили избирательный участок №18. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
"Андрей Этгарович, кроме собственного голосования в качестве избирателя, имел возможность наблюдать процесс выборов непосредственно на участках нашего муниципалитета. Такая практика позволит глубже понять механизмы прохождения избирательной системы", - сказал глава округа.
Отметим, 14 сентября в 23 муниципальных образованиях области проходят основные выборы депутатов представительных органов.
В Тюмени - дополнительные выборы депутатов городской думы по двум одномандатным избирательным округам - № 10 и № 12.
Узнать, к какому участку прикреплен гражданин и проводятся ли выборы в его округе, можно на сайте Центризбиркома России.