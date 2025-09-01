  • 14 сентября 202514.09.2025воскресенье
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер западный

Глава Омутинского округа и участник "Боевого кадрового резерва" посетили участок № 18

Политика, 15:47 14 сентября 2025

из Telegram-канала главы Омутинского округа Олега Кузнецова | Фото: из Telegram-канала главы Омутинского округа Олега Кузнецова

Глава Омутинского муниципального округа Олег Кузнецов и участник программы "Боевой кадровый резерв" Андрей Нагрелли посетили избирательный участок №18. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Андрей Этгарович, кроме собственного голосования в качестве избирателя, имел возможность наблюдать процесс выборов непосредственно на участках нашего муниципалитета. Такая практика позволит глубже понять механизмы прохождения избирательной системы", - сказал глава округа.

Отметим, 14 сентября в 23 муниципальных образованиях области проходят основные выборы депутатов представительных органов.

В Тюмени - дополнительные выборы депутатов городской думы по двум одномандатным избирательным округам - № 10 и № 12.

Узнать, к какому участку прикреплен гражданин и проводятся ли выборы в его округе, можно на сайте Центризбиркома России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# единый день голосования , Омутинский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:47 14.09.2025Глава Омутинского округа и участник "Боевого кадрового резерва" посетили участок № 18
15:25 14.09.2025Владимир Сбитнев призвал земляков участвовать в Едином дне голосования
15:14 14.09.2025В Тюменской области явка на муниципальных выборах составила 23,88 %
14:00 14.09.2025Член "Боевого кадрового резерва" Анатолий Завьялов пришел на выборы вместе с семьей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора