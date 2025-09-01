  • 14 сентября 202514.09.2025воскресенье
Александр Моор поздравил с серебряными медалями тюменских биатлонистов

Губернатор, 16:11 14 сентября 2025

t.me/russianbiathlon | Фото: t.me/russianbiathlon

С серебряными медалями поздравил биатлонистов губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Поздравляю наших биатлонистов с серебряными медалями в мужской эстафете на летнем чемпионате России. Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Михаил Бурундуков финишировали сразу за командой из Югры — наши северные соседи завоевали золото", - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

t.me/russianbiathlon | Фото: t.me/russianbiathlon

Он призвал земляков поддержать тюменских спортсменов и пожелал биатлонистам новых побед.

16:11 14.09.2025Александр Моор поздравил с серебряными медалями тюменских биатлонистов
