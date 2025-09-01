Александр Моор поздравил с серебряными медалями тюменских биатлонистов
С серебряными медалями поздравил биатлонистов губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Поздравляю наших биатлонистов с серебряными медалями в мужской эстафете на летнем чемпионате России. Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Михаил Бурундуков финишировали сразу за командой из Югры — наши северные соседи завоевали золото", - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.
Он призвал земляков поддержать тюменских спортсменов и пожелал биатлонистам новых побед.