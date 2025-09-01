Владислав Кудрин из Сладковского округа впервые принял участие в выборах

Впервые принял участие в выборах Владислав Кудрин из Сладковского округа. Он с нетерпением ждал единого дня голосования. 14 сентября посетил свой избирательный участок и воспользовался избирательным правом. Ему вручили письмо от главы облизбиркома с напутственными словами и благодарностью.

"Волнительно! Я голосовал за достойного кандидата. Надеюсь, что он будет представлять интересы своих избирателей и выполнять обязанности продуктивно. Уверен, что сегодняшний день войдёт в историю нашего родного края!", – поделился сладковец.

На голосование молодой человек пришел вместе родителями. Они рассказали, что у парня была возможность проголосовать дома, но он решил сам посетить избирательный участок. А впечатления от того, что он воспользовался своим избирательным правом и выполнил гражданский долг, останутся надолго, отметила его мама Ольга Кудрина.

Напомним, участки для голосования работают до 20 часов местного времени.