  • 14 сентября 202514.09.2025воскресенье
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 12..14 С 1 м/с ветер западный

Жители Ишимского округа принимают активное участие в едином дне голосования

Политика, 18:45 14 сентября 2025

ИИЦ "Ишимская правда" | Фото: ИИЦ "Ишимская правда"

Жители Ишимского округа принимают активное участие в едином дне голосования. В селе Неволина впервые проголосовала студентка второго курса педагогического института им П. П. Ершова Таисия Дюндик, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

На выборы в полном составе пришла многодетная семья Шепеловых. Супруги Сергей и Светлана уверены: "Важно выражать свою позицию, ходить на выборы. Свой голос важно отдать за достойного человека".

А их землячка 90-летняя Фаина Храмцова проголосовала на дому.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# единый день голосования , Ишимский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:24 14.09.2025Андрей Артюхов: муниципальные выборы прошли на высоком уровне
20:02 14.09.2025В муниципалитетах Тюменской области завершилось голосование
18:45 14.09.2025Жители Ишимского округа принимают активное участие в едином дне голосования
16:23 14.09.2025Владислав Кудрин из Сладковского округа впервые принял участие в выборах

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора