Жители Ишимского округа принимают активное участие в едином дне голосования. В селе Неволина впервые проголосовала студентка второго курса педагогического института им П. П. Ершова Таисия Дюндик, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

На выборы в полном составе пришла многодетная семья Шепеловых. Супруги Сергей и Светлана уверены: "Важно выражать свою позицию, ходить на выборы. Свой голос важно отдать за достойного человека".

А их землячка 90-летняя Фаина Храмцова проголосовала на дому.