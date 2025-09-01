Один человек пострадал в пожаре в Ишимском округе
Автомобиль Renault загорелся из-за короткого замыкания на 254 км федеральной трассы Тюмень – Омск в Ишимском округе 14 сентября. Один человек получил травмы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
В тюменском СНТ "Радуга" горела хозяйственная постройка. Огонь ликвидировали на площади 18 кв. м. Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.
Всего в Тюменской области 14 сентября зафиксировали четыре техногенных пожара. Спасатели 10 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и два раза оказали помощь населению.