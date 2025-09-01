  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер юго-западный

Один человек пострадал в пожаре в Ишимском округе

Происшествия, 12:29 15 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль Renault загорелся из-за короткого замыкания на 254 км федеральной трассы Тюмень – Омск в Ишимском округе 14 сентября. Один человек получил травмы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В тюменском СНТ "Радуга" горела хозяйственная постройка. Огонь ликвидировали на площади 18 кв. м. Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Всего в Тюменской области 14 сентября зафиксировали четыре техногенных пожара. Спасатели 10 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и два раза оказали помощь населению.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:13 15.09.2025Тюменская гадалка предстанет перед судом
12:29 15.09.2025Один человек пострадал в пожаре в Ишимском округе
10:49 15.09.2025Нападение охотничьей собаки на ребенка обошлось тюменцу в 40 тысяч рублей
10:45 14.09.2025На дороге Шадринск - Ялуторовск погиб мотоциклист

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора