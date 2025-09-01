"Единая Россия": губернаторы, выдвинутые партией, получили поддержку от жителей регионов

| Фото: "Единая Россия", ER.RU | Фото: "Единая Россия", ER.RU

Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев рассказал о предварительных итогах Единого дня голосования – 2025. Он отметил хороший результат партии на выборах в заксобрания: рост поддержки кандидатов от ЕР по спискам в сравнении с 2020 годом составил 13%.

По актуальным данным, в административных центрах кандидаты от партии получили 729 мандатов из 934, а на уровне заксобраний представители ЕР выиграли 380 депутатских мест из 464. Также избиратели отдали свои голоса за всех кандидатов в губернаторы, которые получили поддержку партии.

— 19 кандидатов на должность высшего должностного лица были выдвинуты "Единой Россией". Один кандидат в Чувашии, Олег Николаев, был поддержан партией. Еще один губернатор — в Ненецком автономном округе — выбирался не прямым голосованием, а законодательным собранием. Там тоже губернатор одержал победу при поддержке партии, — прокомментировал Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что итог ЕДГ-2025 можно назвать уверенной победой ЕР. Выборы в заксобрания и в гордумы успешно прошли в том числе в электорально сложных регионах, что показывает серьезную работу всей партийной инфраструктуры. Также секретарь Генсовета партии рассказал, что, по предварительным данным, среди победителей 837 участников специальной военной операции. Ожидается, что эта цифра будет кратно выше результата прошлого года, когда она составляла 312 человек.

— Работу с участниками СВО, которые победили на выборах от Единой России, нужно вести на высоком организационном уровне — это задача, которую перед партией поставил глава государства, — сказал Владимир Якушев.

Ранее на ВКС с регионами председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил благодарность избирателям, которые приняли участие в голосовании на избирательных участках или дистанционно. Он отметил, что уже началась подготовка к выборам следующего года — в частности, в Государственную думу.

— Важнейшие выборы, в которых принимает участие партия. Естественно, "Единая Россия" в них рассчитывает на очень высокий результат. Мы будем, безусловно, бороться за победу, как всегда, — заключил Дмитрий Медведев.

Напомним, с 12 по 14 сентября в 81 регионе прошли более 5 тысяч избирательных кампаний всех уровней. А в 20 регионах жители выбрали губернатора.