Александр Моор: сила технологического развития не в конкуренции, а в кооперации

Сила технологического развития не в конкуренции, а в кооперации. В условиях ограничений добиться прорыва в одиночку невозможно – только объединяя усилия, можно сохранить лидерство и устойчивость.

Об этом в Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Именно об этом говорили сегодня на главной пленарной сессии TNF-2025 вместе с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым, коллегами Дмитрием Артюховым и Русланом Кухаруком и представителями ведущих компаний отрасли.

“Обсуждали вызовы, с которыми сталкивается топливно-энергетический комплекс: истощение действующих месторождений, необходимость сложных технологий для добычи, задачи импортозамещения. Примеры тюменских предприятий показывают, что решения есть, они работают и помогают укреплять промышленность. В частности, сегодня открыли новую производственную площадку ГК "ТОФС". Продолжаем сотрудничество с нашими стратегическими партнёрами – компаниями "СИБУР", "Газпромнефть", "НОВАТЭК", "Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", – сказал глава региона.

TNF стал площадкой, где такие инициативы находят поддержку и превращаются в конкретные проекты. Масштаб форума растёт с каждым годом, подтверждая его значимость для региона, страны и международных партнёров.