Тюменские депутаты расширили полномочия органов власти по вопросам туризма

Политика, 12:30 18 сентября 2025

Депутаты Тюменской областной думы внесли изменения в региональный закон "О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области", расширив полномочия исполнительных органов власти.

"Ранее исполнительные органы власти имели право организовывать экскурсии и путешествия с культурно-познавательными целями для учащихся общеобразовательных школ, - отметила председатель комитета облдумы по социальной политике Ольга Швецова. - Теперь исполнительные органы власти могут организовывать подобные мероприятия и для учащихся профессиональных образовательных организаций в возрасте до 23 лет".

Законопроектом также закреплены понятия "объекты туристской индустрии", "субъекты туристской индустрии" и "туристские услуги", уточнила Швецова.

Борис Олейник

# облдума , Ольга Швецова , туризм

