Министр Антон Алиханов посетил исторические достопримечательности Тобольска

Губернатор, 19:42 18 сентября 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Исторические достопримечательности Тобольска и тюменскую улицу Дзержинского посетил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. По словам министра, город на Иртыше небольшой, но выглядит замечательно.

Итоги культурной программы Промышленно-энергетического форума TNF подвел губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Такие масштабные мероприятия – это не только насыщенная деловая, но и культурная программа. Ещё один повод показать нашим гостям, какой прекрасный у нас регион, - отметил Александр Моор. - Только за первую половину 2025 года Тюменскую область посетило более 1,8 млн человек. В межсезонье ждём ещё больше гостей".

В 2024 году специалисты из Тюменской области совместно с департаментом по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области разработали и запустили новый четырехдневный межрегиональный туристический "Императорский маршрут", включающий города Тюменской и Свердловской областей. За первую половину этого года прошло уже четыре заезда.

"Такое межрегиональное сотрудничество стало возможным в том числе благодаря реализации нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Работу в этом направлении продолжаем", - написал Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

# TNF , Александр Моор , туризм

