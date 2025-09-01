  • 19 сентября 202519.09.2025пятница
Александр Моор поздравил краснодонцев с Днем города

Губернатор, 18:59 19 сентября 2025

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Близким и родным назвал подшефный Краснодон губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя его жителей с Днем города.

"Более трёх лет вместе работаем над развитием – восстанавливаем больницы и школы, обновляем дороги и коммунальную инфраструктуру, благоустраиваем дворы и общественные пространства. Уверен, впереди новые достижения", - написал он в своих соцсетях.

Напомним, к празднику Тюменская область подарила Краснодону аллею Дружбы. По словам Александра Моора, объект станет символом сотрудничества и удобным местом отдыха для горожан.

"Сегодня Краснодон меняется и развивается благодаря поддержке России и помощи Тюменской области. А день открытия аллеи Дружбы стал не только праздником, но и еще одной яркой страницей в истории нашего города", - поделился в соцсетях глава краснодонского округа Сергей Козенко.

# Александр Моор , Краснодон

