Александр Моор поздравил краснодонцев с Днем города

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Близким и родным назвал подшефный Краснодон губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя его жителей с Днем города.

"Более трёх лет вместе работаем над развитием – восстанавливаем больницы и школы, обновляем дороги и коммунальную инфраструктуру, благоустраиваем дворы и общественные пространства. Уверен, впереди новые достижения", - написал он в своих соцсетях.

Напомним, к празднику Тюменская область подарила Краснодону аллею Дружбы. По словам Александра Моора, объект станет символом сотрудничества и удобным местом отдыха для горожан.

"Сегодня Краснодон меняется и развивается благодаря поддержке России и помощи Тюменской области. А день открытия аллеи Дружбы стал не только праздником, но и еще одной яркой страницей в истории нашего города", - поделился в соцсетях глава краснодонского округа Сергей Козенко.