Александр Моор отметил вклад тюменского вуза в развитие российского образования

Губернатор, 20:00 19 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всю свою историю - от агропединститута 1930 года до современного классического вуза - Тюменский государственный университет оставался кузницей кадров и драйвером роста. Освоение Севера, становление нефтегазовой отрасли, развитие педагогической школы – везде ощутим его вклад.

Этот факт отметил губернатор региона Александр Моор, поздравляя ТюмГУ с 95-летием.

"Сегодня университет уверенно движется вперёд: открывает новые инженерные направления, развивает магистратуру, участвует в программе "Приоритет 2030", которая реализуется в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети". Всего за годы работы ТюмГУ подготовил почти 250 тысяч специалистов – среди них министры, губернаторы, руководители крупнейших компаний", - написал он в своих соцсетях.

Глава региона подчеркнул особую роль университета в региональных проектах, включая "Боевой кадровый резерв" для участников СВО. Символично, что в 95 год со дня образования ТюмГУ указом президента России его коллективу присвоен орден Почёта. По словам Александра Моора, это высокая оценка вклада в подготовку специалистов и развитие науки. Еще одним важным подарком в юбилейный для вуза год стал новый учебный корпус - сочетание классической архитектуры и современных технологий.

В заключение губернатор поздравил преподавателей, студентов и выпускников университета с важной датой. "Уверен, университет сохранит дух новаторства и стремление быть лидером, готовя кадры для будущего области и страны", - написал он.

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

