Похитителя смартфона задержала полиция в Тюмени
Неоднократно судимого 26-летнего тюменца, подозреваемого в краже мобильного телефона стоимостью 30 тыс. рублей, задержали сотрудники полиции.
В полицию Тюмени обратился представитель комиссионного магазина по ул. Моторостроителей, он рассказал, что неизвестный украл из торговой точки смартфон.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность злоумышленника и задержали его. Телефон изъят и будет возвращен владельцу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.