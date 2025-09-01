  • 20 сентября 202520.09.2025суббота
Похитителя смартфона задержала полиция в Тюмени

Происшествия, 15:46 20 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Неоднократно судимого 26-летнего тюменца, подозреваемого в краже мобильного телефона стоимостью 30 тыс. рублей, задержали сотрудники полиции.

В полицию Тюмени обратился представитель комиссионного магазина по ул. Моторостроителей, он рассказал, что неизвестный украл из торговой точки смартфон.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность злоумышленника и задержали его. Телефон изъят и будет возвращен владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

