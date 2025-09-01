  • 21 сентября 202521.09.2025воскресенье
В Тюмени ликвидируют пожар в здании на ул. Эрвье

Происшествия, 17:13 21 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в административном трехэтажном здании на ул. Эрвье, д.9, стр 3 ликвидируют сотрудники МЧС России по Тюменской области 21 сентября. Сообщение о возгорании поступило около 16 часов, сообщают в ведомстве.

Горит кровля на площади около 400 квадратных метров. На месте вызова работают 26 человек, девять единиц основной и специальной техники областного главка МЧС России.

