Пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП в Ярковском районе

Происшествия, 13:53 23 сентября 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Один человек погиб в ДТП на 107 км федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Авария произошла в ночь на 23 сентября, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Автомобиль "Нива" съехал в кювет, а затем ударился в столб. 27-летний водитель, житель Ярковского района, не имеет права управления транспортом, он был пьян. Показания алкотестера составили 0,83 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В аварии погиб 30-летний пассажир "Нивы".

Обстоятельства трагедии выясняются.

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

﻿
