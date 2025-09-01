  • 24 сентября 202524.09.2025среда
В Тюменской области доля отказов по всем видам кредитов выросла до 77,3 %

Экономика, 18:09 24 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 77,3 % выросла доля отказов по всем видам розничных кредитов в Тюменской области за год. Это на 0,4 % больше, чем в августе 2024 года – тогда показатель составил 76,9 %.

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, рост обозначился еще во второй половине прошлого года. Он связан жесткой денежно-кредитной политикой.

"Несмотря на некоторую стабилизацию доли отказов в последние три месяца, аппетит банков к риску все еще находится на довольно низком уровне. Регулятор по-прежнему придерживается политики по охлаждению кредитного рынка, поэтому финансовые организации ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки не более 50 процентов. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - уточнил представитель НБКИ Алексей Волков.

Отметим, к розничным кредитам относятся потребительские займы, пос-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека.

Оксана Корнеенкова

# кредиты

﻿
