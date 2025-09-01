Депутаты городской думы изучили исполнение бюджета Тюмени за полгода

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Отчет об исполнении бюджета Тюмени в первом полугодии 2025 года одобрили депутаты Тюменской городской думы VIII созыва в ходе первого осеннего заседания 25 сентября.

За шесть месяцев городской бюджет исполнен на 43,3 % на сумму 20 млрд 893 млн рублей. Поступления налоговых доходов составили 10 млрд 177 млн рублей.

Вопрос по доходам от использования муниципального имущества возник у депутата Андрея Потапова: "Если сравнивать с 2024 годом, за этот период прогнозный план по доходам от имущества был выполнен на 61%. В этом году у нас за этот же период - 52%. Есть некое снижение. С чем это связано? У нас стали меньше платить за имущество, либо имущества стало меньше?".

На это заместитель главы Тюмени, директор городского департамента финансов Артём Катренко ответил, что динамика меняется от периода к периоду. "Это не говорит о том, что это негативный фактор. Хочу отметить, что состав имущества, действительно, меняется, меняются договоры, по которым производится оплата", - уточнил он.

"Рачительная экономия в отношении бюджета на сегодняшний день является жизненной необходимостью, - считает депутат Алексей Чирков. - И в процессе исполнения бюджета невысокий процент исполнения в первом полугодии связан с необходимостью выполнять 44 Федеральный закон в части закупок, это время, порой невысокое качество услуг и товаров ввиду невозможности оперативно корректировать условия контракта. Но на конец года мы будем видеть совершенно другой процент исполнения, я в этом совершенно уверен".

"Сегодня мы рассмотрели доклад по исполнению бюджета за первое полугодие, надо обратить внимание, что 95 процентов финансовых средств были направлены на реализацию 20 муниципальных программ. По-прежнему остается приоритетной социальная сфера, на нее было направлено 14 миллиардов, не остается без внимания комфортная среда проживания нашего города. И в этом направлении также было предусмотрено, направленно семь миллиардов рублей. Исполнение бюджета прошло без привлечения кредитных средств и средств резервного фонда", - подвела итог председатель городской думы Светлана Иванова.

Николай Ступников