14-летнего бесправника отстранили от езды на мотоцикле в Бердюжье

Происшествия, 11:01 26 сентября 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

14-летнего водителя мотоцикла остановили в Бердюжье вечером 25 сентября. Прав у него не было, отец пояснил, что подросток взял ключи без спроса, сообщает областная Госавтоинспекция.

Юного нарушителя отстранили от управления транспортом, информация о нем направлена в местное подразделение по делам несовершеннолетних.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей не допускать детей до управления мотоциклами и другой техникой - это приводит к дорожным авариям, где дети получают ранения и увечья.

# Госавтоинспекция Тюменской области

