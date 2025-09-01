14-летнего бесправника отстранили от езды на мотоцикле в Бердюжье

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

14-летнего водителя мотоцикла остановили в Бердюжье вечером 25 сентября. Прав у него не было, отец пояснил, что подросток взял ключи без спроса, сообщает областная Госавтоинспекция.

Юного нарушителя отстранили от управления транспортом, информация о нем направлена в местное подразделение по делам несовершеннолетних.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей не допускать детей до управления мотоциклами и другой техникой - это приводит к дорожным авариям, где дети получают ранения и увечья.