14-летнего бесправника отстранили от езды на мотоцикле в Бердюжье
14-летнего водителя мотоцикла остановили в Бердюжье вечером 25 сентября. Прав у него не было, отец пояснил, что подросток взял ключи без спроса, сообщает областная Госавтоинспекция.
Юного нарушителя отстранили от управления транспортом, информация о нем направлена в местное подразделение по делам несовершеннолетних.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей не допускать детей до управления мотоциклами и другой техникой - это приводит к дорожным авариям, где дети получают ранения и увечья.