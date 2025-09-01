  • 27 сентября 202527.09.2025суббота
  • USD83,6118
    EUR97,6823
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер северный

Юный велосипедист попал под колеса автомобиля на улице Протозанова в Тюмени

Происшествия, 13:24 27 сентября 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

11-летний велосипедист был сбит автомобилем ВАЗ-2114 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Протозанова, 16 в Тюмени. Авария произошла 26 сентября.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, школьник ехал по "зебре" на велосипеде, не спешившись. ‎Ребенок получил ранения.

‎В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# велосипедисты , Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:24 27.09.2025Юный велосипедист попал под колеса автомобиля на улице Протозанова в Тюмени
15:47 26.09.2025Детская потасовка в Исетском округе закончилась травмами и судом
12:29 26.09.2025Короткое замыкание стало причиной пожара в СНТ "Весна" в Тюмени
11:01 26.09.202514-летнего бесправника отстранили от езды на мотоцикле в Бердюжье

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора