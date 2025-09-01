  • 28 сентября 202528.09.2025воскресенье
В Тюменской области действуют 115 постов региональной противопожарной службы

Губернатор, 10:22 28 сентября 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

115 постов противопожарной службы действуют в Тюменской области. Они обеспечивают пожбезопасность 471 населенного пункта и 184 тыс. жителей.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале в день четырехлетия со дня образования службы.

"За последние годы подразделения совершили более семи тысяч выездов. Они спасали людей из огня, ликвидировали последствия дорожно-транспортных происшествий, оперативно приходили на помощь в самых разных ситуациях. Хочу выделить не только статистику, а прежде всего – людей. Они ежедневно проявляют мужество и профессионализм. Во время рекордного паводка более 200 пожарных круглосуточно дежурили в отрезанных водой сёлах, укрепляли дамбы, эвакуировали людей", - подчеркнул глава региона.

﻿

Он отметил, что ведется планомерное усиление технической оснащённости службы. Открыты восемь новых постов в разных районах, поступает современная техника для борьбы с пожарами, включая тракторы и квадрокоптеры для мониторинга.

Губернатор поблагодарил сотрудников и ветеранов противопожарной службы Тюменской области за самоотверженный труд.

# Александр Моор , противопожарная служба

