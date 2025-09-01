  • 30 сентября 202530.09.2025вторник
  • USD82,8676
    EUR97,1410
  • В Тюмени 0..-2 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменские предприятия получили 340 предупреждений за нарушение ветеринарного законодательства

Экономика, 10:18 30 сентября 2025

Сергей Елесин,ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин,ИА "Тюменская линия"

340 предупреждений за нарушения требований при оформлении ветеринарных сопроводительных документов получили предприятия Тюменской области в 2025 г. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Всего с января по сентябрь в государственной инфосистеме "Меркурий" специалисты выявили 1 тыс. 855 признаков нарушений обязательных требований. Наибольшую долю из них совершили уполномоченные лица предприятий, еще 127 – ветеринарные врачи.

По итогам проверки, кроме предупреждений, управление приостановило регистрацию 161 пользователя, шестерым аннулировали доступ в систему.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , Россельхознадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:18 30.09.2025Тюменские предприятия получили 340 предупреждений за нарушение ветеринарного законодательства
08:34 30.09.2025Тюменцам расскажут об образовательных программах для бизнеса в Китае
08:07 30.09.2025В Тюменской области пройдут 15 ярмарок вакансий
18:13 29.09.2025Тюменская область представит 30 компаний на XIII Межрегиональной выставке АПК в Екатеринбурге 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора