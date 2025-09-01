Тюменские предприятия получили 340 предупреждений за нарушение ветеринарного законодательства

340 предупреждений за нарушения требований при оформлении ветеринарных сопроводительных документов получили предприятия Тюменской области в 2025 г. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Всего с января по сентябрь в государственной инфосистеме "Меркурий" специалисты выявили 1 тыс. 855 признаков нарушений обязательных требований. Наибольшую долю из них совершили уполномоченные лица предприятий, еще 127 – ветеринарные врачи.

По итогам проверки, кроме предупреждений, управление приостановило регистрацию 161 пользователя, шестерым аннулировали доступ в систему.