В Тюменской гордуме подписано соглашение о сотрудничестве с Молодёжной палатой Краснодона

Подписание соглашения о сотрудничестве между молодёжными палатами Тюмени и Совета Краснодонского муниципального округа состоялось в Тюменской городской думе. Встреча прошла 26 сентября в рамках Форума молодёжи Уральского федерального округа "УТРО".

Об истории, основных этапах развития городской думы и Почётных гражданах Тюмени гостям рассказали исполняющий обязанности председателя палаты Алексей Поляков и руководитель рабочей группы по общественным связям и массовым коммуникациям Анна Попова.

"Общественная молодёжная палата при Тюменской городской думе работает уже год, за это время реализовано немало социально значимых проектов, а также подписано несколько соглашений, в том числе, с фондом "Защитники Отечества" и Советом ветеранов. Сегодня мы подписали третье соглашение с нашими коллегами из Краснодона", — отметил Алексей Поляков.

Также молодые люди стали участниками деловой игры "С думой о Тюмени", в которой получили возможность попробовать себя в роли гласных и депутатов в ходе модели заседания, стилизованного под конец XIX и XXI века.

"Члены молодёжных палат уже делятся между собой тем опытом, который они успели накопить. Уверена, что в рамках подписанного сегодня соглашения молодые люди придумают что-то новое и креативное", — подвела итог председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

Николай Ступников