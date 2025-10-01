В Викуловском районе при съезде трактора в кювет погиб водитель
Водитель трактора погиб в дорожной аварии в Викуловском районе. Трагедия произошла на 22 км автодороги Поддубровное – Рябово. Трактор МТЗ-50 съехал в кювет и опрокинулся, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
По предварительным данным, 40-летний водитель не справился с управлением трактора, он скончался на месте ДТП.
В 2021 году водитель был привлечён к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, удостоверение тракториста мужчина не сдавал.
Обстоятельства ДТП выясняются.