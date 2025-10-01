  • 1 октября 20251.10.2025среда
В Викуловском районе при съезде трактора в кювет погиб водитель

Происшествия, 11:36 01 октября 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель трактора погиб в дорожной аварии в Викуловском районе. Трагедия произошла на 22 км автодороги Поддубровное – Рябово. Трактор МТЗ-50 съехал в кювет и опрокинулся, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, 40-летний водитель не справился с управлением трактора, он скончался на месте ДТП.

В 2021 году водитель был привлечён к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, удостоверение тракториста мужчина не сдавал.

Обстоятельства ДТП выясняются.

