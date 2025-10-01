УМВД России по Тюменской области опровергло информацию о нападении на школьницу

Информацию о нападении на школьницу в региональной столице опровергло УМВД России по Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, авторы которого утверждали, что "в Тюмени возле школы №88 на ученицу 7 класса напал неизвестный с ножом".

В УМВД России по Тюменской области подчеркнули, что информация о нападении на ученицу, применении какой-либо физической силы к ученикам этой школы не соответствует действительности.

"В полицию поступило сообщение о том, что возле образовательного учреждения находится подозрительный мужчина с неадекватным поведением. Прибывшими сотрудниками полиции он доставлен в отдел. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются мотивы его нахождения", - уточнили в пресс-службе ведомства.