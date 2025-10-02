Участники программы "Время героев" защитили проект автотуризма в Тюменской области

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Защита проектных решений федеральной программы "Время героев" состоялась на площадке мастерской управления "Сенеж" в Московской области. Одна из инициатив касалась Тюменской области - это проект развития здесь автомобильного туризма.

"В марте этого года участники программы приезжали к нам, лично познакомились с туристическим потенциалом Тюмени и Тобольска. Представленный проект развития автотуризма произвёл впечатление. Участники программы предложили совершенствовать сервис Visit Tyumen, добавить туда разделы специально для автотуристов, сделали акцент на региональной специфике – местной кухне, взаимодействии с тюменским бизнесом. Все идеи вполне могут быть воплощены на практике, конечно, с некоторыми доработками", - рассказал по итогам защиты губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Внимание глав регионов к разработке и продвижению проектов отметил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. Он поблагодарил губернаторов, в том числе Александра Моора, за личное участие в защите инициатив.

"Их экспертная оценка и опыт очень нужны участникам "Время героев". По некоторым вопросам даже развернулась дискуссия. Надеюсь, что озвученные идеи будут реализованы. Каждый проект актуален не только для регионов УрФО, но и для всей страны", - сказал Артем Жога.

Напомним, в Тюменской области также продолжается региональный аналог программы "Время героев" – проект "Боевой кадровый резерв". Его участники проходят этап стажировок, пробуют себя в работе на различных предприятиях, в органах государственной и муниципальной власти.