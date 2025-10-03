  • 3 октября 20253.10.2025пятница
В Тюменской области 163 точки общепита работали с нарушениями

Экономика, 17:35 03 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В деятельности 163 предприятий общественного питания Тюменской области выявлены признаки нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов с 9 января по 1 октября 2025 года. Они выявлены в ходе мониторинга системы "Меркурий", сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Установлено, что у кафе "Mult coffee" (ИП Зиятдинова Э.С., Тюмень, ул. Николая Семёнова, 23, стр. 2) отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на все мясное сырье, используемое для приготовления блюд. Аналогичные признаки нарушений выявлены в кафе "Шаурма для Вас" (ИП Гаджиев Р.Ш., Тюмень, ул. Верхнетарманская, 5, стр. 1). Установить происхождение и безопасность сырья, используемого указанными точками общественного питания, не представляется возможным.

Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства и технических регламентов, предприятия взяты на контроль.

# управление Россельхознадзора

