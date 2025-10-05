Годовалый ребёнок пострадал в ДТП в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Тюмени на ул. Мельникайте, 150 в ночь на 5 октября. Мать-водитель была не трезва, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автомобиль под управлением женщина въехал в фонарный столб. в

‎Предварительно, 23- летняя водитель не справилась с управлением автомобиля. Показания алкотестера у автомобилистки составили 0,27 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В результате аварии пострадал годовалый пассажир. Малыш ехал с матерью домой из гостей. Он перевозился в удерживающем устройстве. Обстоятельства ДТП выясняются.