Тюменца с наркотиком задержали ночью на улице Вербной
Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали сотрудники полиции на ул. Вербной в Тюмени. У местного жителя 2003 года рождения изъят 1 гр эфедрина, возбуждено уголовное дело.
Как сообщает УМВД региона, ночью сотрудники патрульно-постовой службы остановили молодого человека для проверки документов.
При виде полицейских тюменец занервничал и в ходе беседы признался, что имеет при себе наркотик. В отделе полиции в присутствии понятых при нём обнаружили замотанный изолентой свёрток с порошком.
Экспертиза установила, что внутри свёртка находится наркотик эфедрин. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК Российской Федерации. Максимальная санкция статьи - три года лишения свободы.