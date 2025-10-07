Тюменца с наркотиком задержали ночью на улице Вербной

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали сотрудники полиции на ул. Вербной в Тюмени. У местного жителя 2003 года рождения изъят 1 гр эфедрина, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает УМВД региона, ночью сотрудники патрульно-постовой службы остановили молодого человека для проверки документов.

При виде полицейских тюменец занервничал и в ходе беседы признался, что имеет при себе наркотик. В отделе полиции в присутствии понятых при нём обнаружили замотанный изолентой свёрток с порошком.

Экспертиза установила, что внутри свёртка находится наркотик эфедрин. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК Российской Федерации. Максимальная санкция статьи - три года лишения свободы.