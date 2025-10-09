  • 9 октября 20259.10.2025четверг
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер южный

В Тюмени будут судить водителя, сбившего насмерть мотоциклиста

Происшествия, 13:14 09 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

68-летнего тюменца будут судить за смертельное ДТП. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. " Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

16 июля 2025 года утром водитель Skoda Octavia ехал по ул. Ставропольской Тюмени. При повороте налево и съезда на дорогу, ведущую к жилым домам, он не уступил дорогу мотоциклисту на Suzuki Across, который ехал навстречу по ул. Ставропольской. Произошло столкновение.

32-летний мотоциклист получил травмы головы, туловища и конечностей, от которых скончался на месте аварии.

Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ДТП , прокуратура Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:14 09.10.2025В Тюмени будут судить водителя, сбившего насмерть мотоциклиста
12:41 09.10.2025Семь техногенных пожаров произошло в Тюменской области 8 октября
09:45 09.10.2025Водителя, устроившего дрифт в центре Тюмени, ждет суд
13:25 08.10.2025В Заводоуковском округе из-за короткого замыкания горел трактор

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора