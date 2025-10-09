В Тюмени будут судить водителя, сбившего насмерть мотоциклиста
68-летнего тюменца будут судить за смертельное ДТП. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. " Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
16 июля 2025 года утром водитель Skoda Octavia ехал по ул. Ставропольской Тюмени. При повороте налево и съезда на дорогу, ведущую к жилым домам, он не уступил дорогу мотоциклисту на Suzuki Across, который ехал навстречу по ул. Ставропольской. Произошло столкновение.
32-летний мотоциклист получил травмы головы, туловища и конечностей, от которых скончался на месте аварии.
Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.