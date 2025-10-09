  • 9 октября 20259.10.2025четверг
В Тюменской области пассажир из-за желания покурить в поезде сломал дверь

Происшествия, 17:16 09 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За сломанную тамбурную дверь в Тюменской области будут судить 37-летнего безработного мужчину, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По версии дознания, в июле пассажир поезда Новый Уренгой - Уфа захотел курить, однако проводник запретил ему выходить, поскольку остановка на станции была короткой.

Мужчина решил покурить в тамбуре поезда и разбил рукой стекло тамбурной двери, приведя её в полную непригодность для дальнейшего использования.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ "Вандализм" направлено мировому судье. За данное преступление обвиняемому грозит до одного года исправительных работ.

# вандализм , поезда , суд

