В России пресекли деятельность аферистов, похищавших выплаты военным

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Деятельность аферистов, похищавших выплаты военным, пресечена в России. Преступная группа оформляла контрактников для участия в СВО и переводила их деньги на подконтрольные счета, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области со ссылкой на главное управление МВД России.

Всего выявили более 40 пострадавших, сумма ущерба может превышать 80 млн рублей. Подозреваемых задержали, возбуждены уголовные дела.

"Злоумышленники связывались с гражданами и обещали помощь в поступлении на военную службу и отправке в зону проведения СВО. Кандидатам оформлялись банковские карты, на которые перечислялись социальные выплаты. Фигуранты убеждали потерпевших передать им средства платежа и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Карты обещали вернуть сразу после перевода выплат и вычета комиссионных за свои услуги. Однако на самом деле все поступившие средства сразу направлялись на подконтрольные аферистам счета", - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для заключения контракта не нужны рекрутеры, кадровые агентства, "волонтеры Минобороны" и какие-либо частные лица. Они не могут обещать больших выплат — чаще всего это обман.

В России, по данным тюменского ПОВСК, самая высокая выплата при заключении контракта предусмотрена в Тюменской области. С 7 октября по 30 ноября при заключении контракта с Минобороны РФ именно в военкоматах Тюменской области или в пункте отбора на военную службу по контракту в Тюмени (ул. Республики, 2/1) выплачивают сразу 3 млн 400 тыс. рублей.

Проконсультироваться по условиям получения выплаты можно: по телефону 8 (3452) 79-19-05, в пункте отбора на военную службу в Тюмени на ул. Республики, 2/1, на сайте службапоконтракту72.рф.