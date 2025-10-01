Из-за пьяной тюменки в аварии пострадал мужчина
36-летняя нетрезвая автомобилистка спровоцировала ДТП в п. Московском в Тюменском округе 12 октября, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
Предварительно женщина на автомобиле Lada Priora выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной Lada Granta, за рулем которой сидел 41-летний водитель. Виновница аварии была пьяной, показания алкотестера составили 0,97 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Пояснила, что была в гостях и выпила 1,5 литра пива.
В результате аварии мужчина получил телесные повреждения.